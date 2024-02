Tolgono la Juventus ad Elkann: scenario apocalittico clamoroso

Tolgono la Juventus ad Elkann: lo scenario dopo la causa per l’eredità di Agnelli è clamoroso. Ecco quello che potrebbe succedere

In questi giorni si sta parlando molto della causa che divide la famiglia Agnelli sull’eredità del compianto Gianni, l’avvocato, colui che ha reso il marchio Fiat e non solo uno dei più importanti del Mondo. Una situazione familiare intricata, di quelle che abbiamo conosciuto già e che hanno riguardato pure altre famiglie. Insomma, la questione è che quando si parla di soldi allora tutto può succedere. A cercare di fare un quadro sulla situazione comunque ci hanno pensato a TVPLAY, dove ha parlato il giornalista di Milano e Finanza Fabrizio Massaro. Ecco quello che ha detto.

“Si litiga per una eredità, e tutti noi ne conosciamo uno che ha litigato per questo, e l’eredità è grossa, perché si tratta di Exor, che possiede tante cose, tra le quali la Juventus. La quota grossa ce l’ha John Elkann, che è stato indicato da Agnelli come successore. Ma legalmente non lo è, perché il successore è la madre. Dopo un certo numero di anni la madre che si era tirata fuori ha detto che qualcosa non quadra, e dopo aver chiesto un rendiconto ha avviato questa causa”.

“La questione è molto complicata perché parliamo di 30 miliardi di successione. C’è una causa a Torino e tre in Svizzera e un esposto da parte della madre di Elkann nei confronti della madre. Ci sono inoltre altre 5 figli, che sono tagliati fuori dall’eredità. Insomma, tutto questo ha creato un mix perfetto per avere una contesa legale che dura da 20 anni e non sappiamo quando avrà fine. Se Margherita avrà ragione e se la divisione alla fine ci sarà avverrà in modo tale da inficiare anche l’assetto di controllo i Exor, a cascata potrebbe arrivare una conseguenza anche sulla Juventus, ma non adesso. Ma tra una cosa è l’altra se ne andrà tanto tempo, forse non 20 anni, ma spero meno di dieci”.