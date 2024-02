Allegri lascia la Juve assieme a Chiesa: l’ha riferito a tutti

La Juventus si sta preparando al prossimo importante appuntamento di campionato che la vedrà opposta al Frosinone.

Quella contro la formazione allenata da Di Francesco è una partita da vincere a tutti i costi per gli uomini di Allegri. Dopo aver conquistato solamente due punti nelle ultime quattro partite di campionato devono tornare a conquistare il successo pieno per riprendere a marciare verso il traguardo prefissato.

Troppo importante infatti riuscire a conquistare quel piazzamento che porterebbe a giocare la prossima edizione della Champions League. È che consentirebbe di incamerare svariati milioni di euro che serviranno alla Juventus per gli acquisti della prossima sessione estiva di trasferimenti. Pochi dubbi sul fatto che la squadra andrà ritoccata in tutte le zone del campo per riuscire a colmare il gap attualmente esistente con l’Inter capolista. Di sicuro la dirigente starà già lavorando su alcuni nomi, tra giovani di talento e calciatori affermati che dovranno essere leader dello spogliatoio.

Juventus, Mauri convinto: “A fine stagione andranno via”

Ci sarà però da prendere anche una decisione importante legata alla panchina. Perché Allegri ha ancora un altro anno di contratto, ma sono in aumento le voci che vorrebbero in arrivo dei cambiamenti in casa Juventus nel corso della prossima estate.

Cambiamenti dei quali è convinto anche l’ex calciatore della Lazio Stefano Mauri, che ha parlato ai microfoni di TvPlay di calciomercato ma non solo. Soffermandosi sulle vicende di casa bianconera, l’ex centrocampista ha spiegato che “secondo me sia Chiesa che Allegri andranno via alla fine della stagione. La Juve farà mercato con le cessioni e valuterà le offerte che arriveranno per molti giocatori, sia della prima squadra che della Next Gen”. Saranno insomma delle settimane molto calde quella che si vivranno da qui fino alla fine della stagione, ma è chiaro che le valutazioni finali arriveranno a bocce ferme.