Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE: il nuovo calendario della Juventus

Nuovo calendario della Serie A dalla 28a alla 30a giornata: cambia anche quello della Juventus

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dalla 28a alla 30a giornata di campionato, nel peridio compreso tra marzo e il turno di Pasqua.

Di seguito la programmazione completa e dove vederla in tv e streaming. Tre turni in cui ci saranno dei paletti: la 29a giornata ad esempio si chiuderà di domenica visti gli impegni delle nazionali nel weekend successivo. Così come la 30a che si aprirà sabato e non venerdì. La Juventus giocherà nella 28a contro l’Atalanta alle ore 18:00 di domenica 10 marzo. Nella 29a (domenica 17 marzo) all’Allianz Stadium sfiderà il Genoa, prima della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio del 30 marzo alle ore 18:00.

Il calendario completo della Juventus dalla 28a alla 30a giornata

28a GIORNATA

Venerdì 8 marzo ore 20.45 Napoli-Torino DAZN/Sky

Sabato 9 marzo ore 15 Cagliari-Salernitana, Sassuolo-Frosinone DAZN

Ore 18 Bologna-Inter DAZN

Ore 20:45 Genoa-Monza Dazn/Sky

Domenica 10 marzo ore 12.30 Lecce-Verona Dazn/SKy

Ore 15:00 Milan-Empoli DAZN

Ore 18:00 Juventus-Atalanta DAZN

Ore 20:45 Fiorentina-Roma DAZN

Lunedì 11 marzo ore 20:45 Lazio-Udinese DAZN

29a GIORNATA

Venerdì 15 marzo ore 20:45 Empoli-Bologna DAZN/SKY

Sabato 16 marzo ore 15 Monza-Cagliari e Udinese-Torino DAZN

Ore 18 Salernitana-Lecce DAZN

Ore 20:45 Frosinone-Lazio DAZN/SKY

Domenica 17 marzo ore 12.30 Juventus-Genoa DAZN/SKY

Ore 15 Verona-Milan DAZN

Ore 18 Roma-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina DAZN

Ore 20:45 Inter-Napoli DAZN

30a GIORNATA

Sabato 30 marzo ore 12:30 Napoli-Atalanta DAZN

Ore 15:00 Cagliari-Verona DAZN/SKY e Torino-Monza DAZN

Ore 18:00 Lazio-Juventus DAZN

Ore 20:45 Fiorentina-Milan DAZN/SKY

Lunedì 1 aprile ore 12:30 Bologna-Salernitana DAZN/SKY

Ore 15 Genoa-Frosinone e Sassuolo-Udinese DAZN

Ore 18 Lecce-Roma DAZN

Ore 20:45 Inter-Empoli DAZN