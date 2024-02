Juventus-Frosinone, recupero lampo per Allegri: ha lavorato con la squadra

Juventus-Frosinone, recupero lampo per Allegri: il giocatore avrebbe già lavorato con la squadra. Ecco come cambia la situazione.

Buone notizie per la Juventus: il difensore brasiliano Alex Sandro ha svolto oggi una parte del lavoro con la squadra, segnando un importante passo verso il suo recupero completo. Secondo quanto riportato, è previsto che domani torni pienamente in gruppo.

L’infortunio di Alex Sandro ha rappresentato una perdita significativa per la squadra bianconera, con il giocatore che è stato costretto a trascorrere del tempo fuori dal campo. Tuttavia, il suo ritorno in gruppo rappresenterebbe un notevole sollievo per il tecnico e per i tifosi della Juventus, che potrebbero contare sul contributo prezioso del difensore brasiliano nelle prossime sfide.

Alex Sandro verso il recupero

Alex Sandro uno dei terzini con più esperienza in casa bianconera, con il suo ritorno in campo, potrebbe dare una spinta importante alla squadra di Allegri in questa fase cruciale della stagione.

Resta da vedere se il difensore brasiliano sarà pronto per scendere in campo già nelle prossime partite, ma la sua presenza nel gruppo rappresenta certamente una buona notizia per la Juventus mentre affronta le sfide che lo aspettano.