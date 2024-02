Calciomercato Juventus, game over definitivo: vola gratis in Arabia

Calciomercato Juventus, game over definitivo: niente bianconero ma vola gratis in Arabia Saudita. Ecco la situazione che si è creata

Si è parlato in questi ultimi giorni di quello che sarebbe potuto essere un ritorno in bianconero, a parametro zero in questo caso visto che il giocatore è in scadenza di contratto e di possibilità di rinnovo al momento non ce ne stanno.

Certo, nell’ultimo periodo, con il cambio di allenatore, è tornato a giocare sicuramente in un ruolo a lui più congeniale, quello di esterno basso a sinistra e non di elemento a tutta fascia, e ha piazzato delle prestazioni importanti che, chissà, magari potrebbero pur fare decidere alla società di abbozzare una trattativa per la firma. Cosa che fino al momento non è successa, ovvio, tant’è che il destino di Spinazzola comunque per ora è segnato con un addio alla fine della stagione. Sì, come detto si è parlato di un suo possibile ritorno in bianconero, ma secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano durante il programma Juventibus non è così.

Calciomercato Juventus, Spinazzola in Arabia Saudita

“Visto che girava questa notizia su Spinazzola vi posso dire 0%. L’Arabia è interessata al giocatore. Non risulta una concreta pista che porta alla Juventus, anzi direi che è da escludere” ha detto il giornalista, sottolineando quindi una situazione che sembrava comunque già deciso.

La Juventus in questi ultimi mesi ha dimostrato soprattutto di voler abbassare l’età media della rosa e un possibile ritorno di Spinazzola andava tutto verso un’altra direzione. Quindi impossibile pensare ad un suo rientro alla Continassa. E l’Arabia a quanto pare è sempre più vicina anche per lui.