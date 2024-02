La Juventus pesca in Brasile: chi è il nuovo gioiello che ha stregato Giuntoli

Cristiano Giuntoli guarda in Brasile per giugno: la Juventus prova ad anticipare la concorrenza

Mancano ancora diversi mesi all’apertura del calciomercato estivo ma la dirigenza bianconera si sta già muovendo su più fronti.

In estate la Juventus affronterà una mini rivoluzione che partirà proprio dalla scelta sull’allenatore. In base alla guida tecnica cambieranno anche le strategie di mercato per rinforzare la rosa. In questo momento la priorità è quella di trattenere giocatori come Rabiot, Vlahovic, Bremer ma anche in relazione alle uscite si determineranno le mosse di Giuntoli e Manna che intanto guardano anche all’estero per cercare di scovare nuovi talenti. Il ds bianconero ha messo gli occhi su un nuovo talento brasiliano che sta attirando l’attenzione di numerosi club negli ultimi mesi.

Juventus, Giuntoli pesca Thalys dal Palmeiras: richiesta di 40 milioni

Una delle ultime stelle che sta sbocciando nel calcio brasiliano è il giovanissimo classe 2005 del Palmeiras Thalys.

L’attaccante 18enne ha già attirato l’attenzione di molti club europei e presto per lui potrebbe arrivare il fatidico momento dell’approdo in Europa. Come Endrick, anche lui del Palmeiras e già acquistato dal Real Madrid, anche per Thalys si prospetta un cammino simile. La Juventus, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, ha già preso informazioni su di lui e lo sta monitorando con particolare attenzione, cercando di bruciare la concorrenza. Il suo prezzo, però, è particolarmente elevato per un profilo così giovane.

Come riportato da masfichajes, si stima che il suo cartellino abbia un costo di circa 40 milioni di euro. La Vecchia Signora negli ultimi anni ha approcciato a diversi giocatori brasiliani, molti dei quali stanno avendo successo nel club. Prima Danilo, poi Bremer ma anche Kaio Jorge (adesso in prestito al Frosinone). Thalys è già sotto i riflettori ma non è ancora sbocciato del tutto e Giuntoli potrebbe cercare di sfruttare l’occasione prima che sia troppo tardi.