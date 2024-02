Conteggio punti per il Mondiale Club, un giallo in arrivo: la Juve ora trema

Conteggio punti per il Mondiale Club. Nella testa della Juventus non vi è soltanto la qualificazione alla prossima Champions League.

Fin dalla scorsa estate è diventato ‘il mantra’ della Juventus. La qualificazione alla prossima Champions League era, ed è, l’obiettivo primario, da non fallire, poiché ne va del destino futuro della società bianconera.

Nonostante i conti siano in miglioramento, il buco di quasi 100 milioni di euro di mancati introiti provenienti dalla massima competizione europea per club, pesa come un macigno sul bilancio della società bianconera.

Pertanto barra dritta verso la conquista di un posto valido per la Champions, meglio se si dovesse trattare di un secondo posto, posizione occupata per la quasi totalità del campionato fin qui disputato.

Il 2025, però, potrebbe riservare un’altra gradita sorpresa per la società bianconera. Infatti, oltre al ritorno in Europa, passando attraverso la porta principale, sarà anche il momento tanto atteso della Coppa del Mondo per club FIFA 2025.

La competizione avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e sarà la prima volta in cui, ai nastri partenza, vi saranno 32 squadre, 12 delle quali saranno europee. A rappresentare l’Italia vi sarà sicuramente l’Inter, mentre per quanto riguarda il secondo posto disponibile la lotta è ristretta a Juventus, Napoli e Lazio.

Conteggio punti per il Mondiale Club

La classifica delle formazioni europee prevede un criterio che assegna 2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per l’avanzamento alla fase successiva della competizione.

A causa dell’esclusione dalle competizioni europee, la partecipazione della Juventus al Mondiale per club è legato, esclusivamente, ai risultati che conseguiranno Napoli e Lazio. Il criterio dell’assegnazione dei punti in classifica da assegnare alle diverse formazioni presenta, però, una lacuna non trascurabile. Posta in evidenza da vecchiasignora.com.

Nel caso in cui due squadre vadano ai supplementari, dopo i regolamentari 90 minuti, ad entrambe verrà assegnato 1 punto. Alla vincitrice, però, nel caso in cui la vittoria sia colta ai supplementari stessi o ai rigori, verranno assegnati sempre 2 punti? Qui il regolamento non è chiaro. Ed in questo caso la chiarezza equivale a milioni di euro di possibili introiti.