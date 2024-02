“Club giusto in Serie A”: dal ritorno di De Zerbi all’annuncio su Sudakov

Per la Juventus c’è sempre tanto lavoro da fare, la missione è quella di riuscire a costruire una squadra che possa essere sempre più forte.

La società bianconera non nasconde la volontà di voler alzare al più presto un nuovo trofeo ed è per questo che è pronto a fare degli investimenti nel corso della prossima estate. Nel tentativo di colmare il divario attualmente esistente con l’Inter prima della classe.

Per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si preannuncia però un compito semplice. La Juventus deve sempre fare i conti con il bilancio e con il monte ingaggi, ma deve anche fare i conti con una concorrenza che specie all’estero può permettersi di fare delle offerte migliori dal punto di vista economico. Bisognerà essere bravi a muoversi con largo anticipo su alcuni obiettivi possibili. C’è del resto un futuro da programmare.

Juventus, Nicolini spegne l’entusiasmo: “Sudakov? Difficile arrivi in serie A”

Di diversi argomenti interessanti, tra cui il futuro di De Zerbi e Sudakov, ne ha parlato ai microfoni di TvPlay Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk. Che conosce bene entrambi e che ha rivelato la voglia dell’allenatore di tornare ad allenare in serie A.

“Lo ha detto più volte, ma tornerà solo per una big pronta a seguirlo in tutto e per tutto. Deve essere coivolto in prima persona in un progetto che a lui piaccia. Andrà dove lui sentirà che c’è più feeling. Oggi i club stranieri hanno più questa disponibilità di assecondarlo, in Italia un po’ meno”. Nicolini ha parlato anche di Sudakov, giovane stella ucraina che piace anche alla Juve: “E’ un gradino sopra gli altri ed è seguito da tutti i ds più importanti. Non sarà facile che arrivi in Italia perché ha un costo importante, ma uno come lui può fare bene ovunque”.