Ottavi Europa League, sorteggi anticipati: avversarie da incubo per Milan e Roma

Ottavi Europa League, sorteggi anticipati. Le tre italiane proseguono il cammino nella seconda competizione europea che sembra…la Champions League.

Chi a fatica, il Milan e chi dopo una serata da brividi, la Roma, insieme riescono a timbrare il cartellino per entrare agli ottavi di Europa League. Per entrambe le nostre compagini la serata di ieri è stata assai meno agevole di quanto si potesse immaginare.

In Francia, a Rennes, un brutto Milan viene piegato per 3-2 dai francesi e poco importa che l’andata avesse segnato un 3-0 netto per i rossoneri. Una partita che lancia qualche campanello d’allarme a Stefano Pioli. Il Milan continua a subire troppi gol.

Un problema serio cui il tecnico di Parma deve trovare immediato rimedio per il prosieguo della stagione. Il doppio obiettivo, vittoria dell’Europa League e secondo posto in campionato, impongono alla formazione rossonera di registrare, e bene, la fase difensiva.

Anche la Roma di Daniele De Rossi ha faticato più del previsto per superare gli olandesi del Feyenoord. Vittoria che è arrivata ai calci di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari avevano impresso alla gara l’identico sigillo dell’andata, 1-1.

Sono pertanto tre le formazioni italiane approdate agli ottavi di finale della seconda competizione europea. E per loro il cammino può diventare, da subito, proibitivo.

Ottavi Europa League, sorteggi anticipati: ecco la nostra simulazione

Nyon, ore 12. L’atteso momento del sorteggio. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è testa di serie ma può incontrare una tra Shakhtar, Benfica e Sporting Lisbona. I rischi più grossi li corrono, però, Milan e Roma.

Per le due italiane i due bussolotti da evitare sono quelli che rimandano al Liverpool, capolista della Premier League e al Bayer Leverkusen, a suo volta dominatore della Bundesliga.

Due grandi squadre, due grandi tecnici, Jurgen Klopp e Xabi Alonso, le due favorite per la vittoria finale. Un altro pericolo per rossoneri e giallorossi viene da un italiano, Roberto De Zerbi, magnifica guida di quel Brighton in grado di esprimere un gioco entusiasmante.

L’Europa League presenta, pertanto, il suo volto più temibile. Un’Europa League che, grazie alla presenza di grandi compagini, è una sorta di Champions League ‘mascherata’. Nyon, alle ore 12, emetterà i primi verdetti. Intanto, vi mostriamo l’esito della simulazione del sorteggio effettuata da juvelive.it:

BRIGHTON-ROMA

RANGERS-SPARTA PRAGA

FRIBURGO-ATALANTA

MILAN-WEST HAM

SPORTING CP-BAYER LEVERKUSEN

VILLARREAL-BENFICA

LIVERPOOL-QARABAG

SLAVIA PRAGA-MARSIGLIA