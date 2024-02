Altro che Milan: il ritorno di Antonio Conte spiazza tutti

Il ritorno di Conte spiazza tutti, altro che Milan per il tecnico pugliese accostato anche alla Juve. La destinazione sembrava quella meno probabile

Di Antonio Conte si è parlato, si parla, e si parlerà con molta insistenza fin quando lo stesso tecnico non chiuderà tutte le insinuazioni che riguardano il suo futuro con un comunicato ufficiale. La Juventus ce lo ha sempre nei propri radar e lo sappiamo ma fino ad oggi di concreto non c’è stato proprio nulla. Anche perché non si conosce il pensiero della società su Allegri: continuare insieme oppure chiudere con un anno di anticipo rispetto al contratto? Non c’è una risposta a questa domanda.

Tornando a Conte oltre che dei bianconeri si è parlato anche di un suo possibile approdo al Milan con Pioli pure in bilico. Un quadro della situazione la fa comunque questa mattina il Corriere della Sera in edicola, che svela quale potrebbe essere oggettivamente la destinazione dell’ex allenatore del Tottenham che da quando ha lasciato Londra ha chiuso con la panchina. Ma che adesso è pronto a rientrare.

Conte torna in Premier League

Il futuro si potrebbe tingere di nuovo con i colori inglesi. La destinazione appare assai probabile si legge perché sono diverse le compagini del campionato che hanno bisogno di una nuova guida tecnica per la prossima annata calcistica. Dal Manchester United che con Ten Hag potrebbe chiudere al Liverpool che deve salutare Klopp. Finendo anche al Chelsea che con Pochettino sta vivendo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni.

Quindi niente Italia per l’allenatore, almeno questo si profila. Con la Juve che ormai sembra comunque decisa a virare in maniera decisa su Thiago Motta che con il suo Bologna sta stupendo e che adesso è pure quarto in classifica.