Calciomercato Juventus, firma il contratto della vita: chiusura a un passo

Calciomercato Juventus, firma il contratto della vita. Nella società bianconera la ricostruzione passa anche attraverso il rinnovo dei contratti.

La mancanza delle competizioni europee ha senza dubbio giovato alla Juventus, almeno fino a gennaio. Tra gennaio e febbraio, però, ovvero nel periodo in cui la squadra che la precede in classifica, l’Inter e qualcuna che insegue, Milan e Roma, sono ritornate in Europa, la Juventus si è come sgonfiata.

Nel momento in cui avrebbe potuto, e dovuto, approfittare dei doppi impegni degli avversari più prossimi è venuta, palesemente, meno. Ma ormai è andata ed è bene pensare al futuro immediato e prossimo. Esattamente il prossimo anno sarà di nuovo Champions League, e sarà sicuramente un’altra Juventus.

Una nuova Juventus sulla quale sta orientando tutte le sue attenzioni il numero uno del mercato bianconero, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Individuare i possibili nomi nuovi pronti ad entrare nel gruppo Juventus e verificare l’eventuale fattibilità di tali acquisti, soprattutto dal punto di vista economico. A parole sembra facile.

Già, il punto di vista economico. Anche per la prossima stagione la sostenibilità è la stella polare da seguire, senza distrazioni, senza eccezioni. Una stella che orienta anche la strada da intraprendere per quanto attiene il rinnovo dei contratti di diversi profili della rosa bianconera. Uno di questi è Daniele Rugani.

Sarà per via di quel viso da eterno ragazzino che si immagina sempre Daniele Rugani come un ventenne alla prima esperienza in maglia bianconera. Eppure il difensore centrale di Lucca il prossimo 29 luglio spegnerà le sue prime 30 candeline e festeggerà nove anni alla Juve.

Di Daniele Rugani ha parlato il suo agente, Davide Torchia, e lo ha fatto ai microfoni di TMW Radio. Inevitabile che il discorso sul suo assistito scivolasse sul rinnovo di contratto con la Juventus. Daniele Rugani ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

“La Juventus sta facendo i suoi calcoli, noi abbiamo dato la nostra disponibilità a rinnovare. Giuntoli e la società sono molto soddisfatti del rendimento del giocatore“. Fondamentale, come sempre, la componente economica.

“C’è da trovare un accordo economico ma non sarà un problema, perché sappiamo quali sono i parametri da seguire. Credo che l’operazione si chiuderà nei prossimi due mesi“.