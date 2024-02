Juventus: ecco il nuovo Soulè, adesso è ufficiale

Arriva l’annuncio da parte della Juventus che ha chiuso l’accordo con il Boca Juniors per il giovane calciatore.

Colpo alla Giuntoli per la Juventus. Il dirigente sfrutta i suoi contatti per prendere un argentino di grandi prospettive. Ecco le ultimissime su questo affare con la società che, attraverso un comunicato, ha reso noto i dettagli di questa operazione.

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano la Juventus. C’è l’ufficialità riguardo un nuovo innesto per i bianconeri che hanno trovato l’accordo per il calciatore, di proprietà del Boca Juniors. L’operazione, chiusa nel corso della sessione invernale, è stata definita in queste settimane con il giovane talento che ha raggiunto la Continassa per mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà per le prossime stagioni alla Juventus.

Calciomercato Juventus: è ufficiale, ecco il nuovo colpo

Poco fa è arrivato il comunicato da parte della Juventus che ha ufficializzato il nuovo innesto. Accordo totale con il Boca Juniors per il trasferimento del giovane argentino che ha firmato un contratto con i bianconeri fino a giugno 2026. Di ruolo trequartista, è già nel giro della Nazionale Albiceleste.

Questo il comunicato della Juventus che ha dato il benvenuto a Francisco Martin Barido.

“Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile.

Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus”.