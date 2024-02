Serie A, sta per saltare un’altra panchina: un ex Juventus dopo l’esonero

In serie A si è tornati a giocare in questo weekend, con la Juventus che sarà impegnata domani all’ora di pranzo contro il Frosinone.

Una sfida da non sottovalutare per i bianconeri, che devono ritrovare il feeling con la vittoria per avvicinarsi al più presto al traguardo stagionale. Consistente nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Una missione da portare a termine a tutti i costi. Bisogna dunque ripartire di slancio e mettersi alle spalle le ultime uscite poco felici. Nelle quali sono arrivati solo due punti, che hanno fatto sì che si spegnesse il sogno scudetto. Del resto si sa che in campionato non ci sono mai partite semplici.

Serie A, novità in vista per il Sassuolo: arriva Grosso?

Nel frattempo oggi sono andati in scena degli anticipi e in un delicato scontro salvezza il Sassuolo ha perso in casa contro l’Empoli. I neroverdi sono riusciti ad acciuffare due volte i toscani, ma si sono dovuti arrendere al gol di testa segnato da Bastoni proprio allo scadere.

#Dionisi mai così a rischio esonero: il @SassuoloUS deciderà nelle prossime ore ma dovrebbe arrivare la svolta in panchina. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 24, 2024

Mai come in questa stagione il Sassuolo è in grande difficoltà e adesso si fa davvero dura per gli emiliani. Che come spiega il giornalista Gianluca Di Marzio pare intenzionato a dare una svolta alla sua stagione. I neroverdi infatti nelle prossime ore dovranno decidere se esonerare o meno mister Dionisi, che non sta riuscendo a ripetere i risultati del passato. Si va verso il cambio in panchina. Al suo posto, stando alle ultime voci, potrebbe arrivare un ex calciatore della Juventus, vale a dire Fabio Grosso. Reduce da una esperienza in Ligue1 con il Lione.