Thiago Motta in Serie A, fuori uno: adesso è UFFICIALE

Arrivano le prime indiscrezioni riguardo la prossima squadra di Thiago Motta. L’allenatore è uno dei papabili per la panchina della Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri.

Ci sono nuove voci che riguardano il futuro di Thiago Motta. Dopo la vittoria contro il Verona, che ha confermato il Bologna al quinto posto in classifica e in piena corsa per la zona Champions League, l’allenatore ha ricevuto tantissimi complimenti per il lavoro che sta portando avanti con la squadra rossoblù. Dopo tante difficoltà, sta raccogliendo i frutti con la società che adesso sogna in grande.

Dopo il miracolo Spezia, questa volta Thiago Motta sta compiendo un’altra grande impresa con il Bologna che è in piena corsa per la Champions League.

Quale futuro per Thiago Motta? Le ultime

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro dell’allenatore che è uno di quelli seguiti con grande attenzione da Cristiano Giuntoli. Il dirigente della Juventus ha messo nel mirino Thiago Motta per il dopo Allegri.

L’agente dell’allenatore del Bologna Thiago Mota, nel corso di un’intervista a tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione riguardo il destino del tecnico che è protagonista di una super stagione con i rossoblù.

In piena corsa per il quarto posto, che vale la Champions League, il Bologna sogna in grande con Motta in panchina. Ecco perché adesso i tifosi si aspettano tanto dalla società che dovrà trovare una soluzione visto che l’allenatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Al centro delle voci di calciomercato, che accostano alla Juventus Thiago Motta per il dopo Allegri, anche altri club sono interessati all’ex centrocampista italo brasiliano. Su tutti Napoli e Milan, che dovranno trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Queste le parole di Canovi sul prossimo allenatore del Napoli:

“Per il Napoli sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto. Le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili”.