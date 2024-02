Bufera calciomercato, scatta la penalizzazione: come cambia la classifica

Ultimissime notizie riguardo la situazione del club: rischia una pesante penalizzazione in classifica a causa del calciomercato. Adesso cambia la classifica.

Nuovi dettagli riguardo questa situazione che rischia di compromettere il futuro del club. Si attende il verdetto da parte dei giudici che dovranno decidere in base alle nuove regole della Federazione che ha introdotto delle misure più stringenti proprio per salvaguardare la situazione economica dei club.

Ultimissime notizie riguardo la situazione della società che è in attesa del verdetto dei giudici sulla penalizzazione in classifica.

Le prossime settimane saranno decisive per il club che è in attesa di comunicazioni con una penalità che stravolgerebbe la classifica della squadra che milita nella massima serie del campionato.

Penalizzazione in classifica: ecco tutti i dettagli

L’ex amministratore delegato di Everton e Aston Villa Keith Wyness ha ammesso che il Nottingham Forest rischia di subire una penalizzazione in classifica per aver violato le regole sul Financial Fair Play della Premier League, riguardo il calciomercato. In Inghilterra, infatti, ci sono delle norme nuove che le società devono rispettare. A pagarne le spese, in questa stagione, l’Everton che ha subito una pesante penalizzazione in classifica di dieci punti. Adesso un’altra società è a rischio come il Nottingham Forest.

Intervenuto nella nuova edizione del podcast Inside Track di Football Insider, il 66enne dirigente Wyness, che ha ricoperto il ruolo di CEO tra il 2004 e il 2009 all’Everton, e che oggi gestisce una società di consulenza calcistica che fornisce supporto a squadre d’élite del calcio europeo, ha fatto il punto della situazione riguardo la penalizzazione per il club del Nottingham.

Il Forest è stato accusato di aver violato le regole PSR (Fair Play finanziario inglese). Dopo aver consegnato i conti della stagione 2022-2023, la società ha chiuso in negativo con le perdite che hanno superato i 61 milioni di sterline.

La squadra di Nuno Espirito Santo è in attesa del verdetto su questo processo che potrebbe cambiare la classifica del Nottingham Fores per la stagione 2023-24 con una potenziale penalizzazione di punti che stravolgerebbe la stagione del club che, ad oggi, è al sedicesimo posto con 24 punti raccolti in 25 partite.