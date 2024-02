Clamoroso Juventus, Giuntoli contatta il nuovo allenatore: deciso il primo acquisto

Giuntoli contatta il nuovo allenatore. Arrivano conferme riguardo l’interesse del dirigente bianconero per una nuova guida tecnica.

La storia del calcio lo insegna da anni, quasi come una lezione numero uno: quando la squadra non ottiene i risultati sperati occorre cambiare l’allenatore.

Non occorre fare ulteriori approfondimenti poiché porterebbero soltanto altre sgradevoli sorprese. Se vi sono diversi giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero, e potrebbero, non possono essere messi tutti alla porta. Più facile che alla porta venga accompagnato il tecnico di turno.

Quattro partite, due punti, una valanga di critiche verso tutti, ma soprattutto verso Massimiliano Allegri. In questo senso il popolo bianconero è spietato ma coerente. In tanti non hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno sulla panchina della Juventus. Nemmeno i cinque scudetti consecutivi in cinque anni lo hanno fatto diventare un eroe.

I due anni e mezzo senza successi hanno acuito questo ostracismo quasi innato ed ora che è arrivato il periodo più difficile con una serie di risultati negativi, tutti ne chiedono la testa. E se da un lato giungono le dichiarazioni delle stesso direttore tecnico Giuntoli, che parlano di una conferma di Allegri anche per il prossimo anno, c’è chi la pensa diversamente.

Giuntoli contatta il nuovo allenatore

E’ il giornalista Maurizio Pistocchi che sembra andare decisamente controcorrente e a non credere alla varie voci che parlano di immiserente conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Un post del giornalista è quanto mai esplicativo: “Come avevo anticipato, mi arrivano conferme sul fatto che il Ds della Juventus Giuntoli abbia contattato Thiago Motta per sostituire Allegri. Il tecnico porterebbe con sé anche Calafiori“.

Pistocchi conferma un nome, quello dell’attuale tecnico del Bologna, già infinite volte accostato alla Juventus. La grande stagione della formazione rossoblù ed il fatto che nella stessa militino giocatori che piacciono molto alla Juventus, ovvero Ferguson e Zirkzee, oltre al già citato Calafiori, sembrano ‘spingere’ Motta verso i cancelli della Continassa.

Si attende una ‘risposta’ di Giuntoli.