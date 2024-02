Firma fino al 2027: ha tradito la Juventus

By

Firma fino al 2027 e regala una brutta notizia alla Juventus. Il progetto di rinnovamento di Cristiano Giuntoli subisce un inaspettato stop.

Sembra proprio che le cattive notizie non arrivino mai da sole. Definire l’attuale momento della Juventus come delicato è senza dubbio un eufemismo poiché in poche settimane, e dai risultati che il campo sancirà, ne deriveranno le decisioni che porteranno alla nascita del progetto della nuova Juventus.

Valutazioni su allenatore e su diverse colonne della squadra a rischio cessione, scelte definitive sui giovani talenti presenti in rosa o in prestito altrove, fanno sì che il lavoro che attende Cristiano Giuntoli sia straordinariamente importante e delicato. La Juventus non può permettersi errori né, tantomeno, investimenti errati.

La delicatezza del momento-Juve è tutta qui, ovvero nell’impossibilità di compiere scelte sbagliate poiché poi a queste non si potrebbe porre rimedio. Il direttore tecnico bianconero sembra già aver individuato gli obiettivi primari dalla Juventus in vista della prossima stagione.

Parimenti sembra aver già deciso, a grandi linee, chi finanzierà gli acquisti più onerosi. Le spesi folli, però, non fanno più parte della Juventus di oggi. Soltanto le operazioni che possono essere completamente coperte finanziariamente potranno essere portate a termine.

Firma fino al 2027, addio Juve

Ecco quindi che la ricerca di giocatori arrivati ad un anno dalla scadenza o, addirittura, acquisibili a giugno a parametro zero, assume una valenza particolarmente importante.

Discorso a parte meritano i giovanissimi talenti che possono sbarcare alla Continassa a costi ancora accessibili, prima che su di loro si scatenino aste furibonde. Soltanto pochi giorni fa la società bianconera ha tentato di chiudere una trattativa in questa direzione.

Il giornalista Mirko Di Natale ci ha informato, con un post sul suo profilo X, sull’esito finale di tale trattativa: “Ruud Nijstad ha scelto di rinnovare il contratto con il Twente fino al 2027. Il ragazzo aveva visitato le strutture Juve la scorsa settimana“.

Il giovane talento olandese, classe 2008, già definito il gemello di Dean Huijsen, ha pertanto preferito rimanere nel suo club e proseguire lì il suo percorso di crescita. Una cattiva notizia per la Juventus che voleva assicurarsi il giovanissimo talento orange.