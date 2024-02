La Juventus stacca l’assegno da 16 milioni: addio Inter, apoteosi Giuntoli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Juventus, i bianconeri seguono con grande attenzione le prestazioni del centrocampista classe 2000 Matt O’Riley. Di proprietà del Celtic, il danese è uno dei protagonisti della stagione del club scozzese con 25 presenze e 10 gol nella Scottish Premier League. Con un contratto in scadenza a giugno 2027, il calciatore è pronto al grande salto e può partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro anche se Giuntoli sta lavorando per prenderlo ad un prezzo inferiore.

La concorrenza non manca, tra le pretendenti anche l’Inter. Questa volta, però, Giuntoli può anticipare il colpo visto che ha già avviato i colloqui con l’entourage del calciatore. C’è la volontà, da parte del dirigente, di chiudere l’affare e prenotare l’acquisto dal Celtic alla Juventus di Matt O’Riley. Centrocampista dalle spiccate doti offensive, è una mezzala moderna, può far a caso di Allegri o del futuro tecnico che siederà sulla panchina della Juventus. Può essere il primo tassello dei bianconeri per la prossima sessione di calciomercato con Giuntoli che proverà a chiudere l’operazione per poco meno di 16 milioni di euro.