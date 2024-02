“Fuori dalla Serie A”: Juventus schierata, l’hanno combinata grossa

I prossimi saranno dei mesi molto importanti per capire il futuro della Juventus e quelle che potranno essere le sue ambizioni.

La squadra di Allegri dopo gli ultimi risultati ha dovuto dire addio al sogno scudetto, ma ciò non toglie che si debba disputare un finale di campionato in crescendo. Perché la qualificazione alla prossima Champions League è un traguardo troppo importante da conquistare.

Importante perché la Juventus è una squadra abituata al palcoscenico europeo, a giocare contro le migliori squadre del vecchio continente. Regalando così delle grandi sfide al proprio pubblico. Senza ovviamente dimenticare gli incassi economici, fondamentali per le casse del club.

Juventus, il post Marangio sulla Superlega e la possibile esclusione dalla serie A

In queste ore si è tornato a parlare anche della questione Superlega. Un progetto dal quale la società bianconera intenderebbe uscire formalmente, ma per farlo deve avere l’assenso di Real Madrid e Barcellona. Un assenso che però non è mai arrivato da parte delle due grandi società spagnole, così come riferito dallo stesso club.

Spiegatemi una cosa: davvero ci sono "giornalisti" che immaginano ancora che la #Juventus debba essere estromessa dalla #SerieA perché resta in #Superlega? Ma hanno letto la sentenza del 21 dicembre della #CGUE? Non è neanche più mistificazione, è disinformazione pura e grave. — Vincenzo Marangio 🎧🎙️✌️ (@enzomarangio) February 25, 2024

Ecco allora che si è tornati a parlare di una possibile esclusione della Juve dal torneo di serie A. Ipotesi sulla quale si è seccamente espresso su X il giornalista Vincenzo Marangio: “Spiegatemi una cosa: davvero ci sono “giornalisti” che immaginano ancora che la Juventus debba essere estromessa dalla Serie A perché resta in Superlega? Ma hanno letto la sentenza del 21 dicembre della CGUE? Non è neanche più mistificazione, è disinformazione pura e grave” è il suo commento. Volto ovviamente a smentire la possibilità che ci possa essere l’esclusione dei bianconeri nel massimo torneo nazionale.