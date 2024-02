Adani mette in imbarazzo Allegri: la risposta incendia lo studio

Adani mette in imbarazzo Allegri. L’attacco frontale è arrivato, quasi inevitabile dopo la sofferta vittoria della Juve contro il Frosinone.

La soffertissima vittoria della Juventus all’Allianz Stadium contro il Frosinone, dopo i due soli punti racimolati contro Empoli, Inter, Udinese e Verona, non poteva che suscitare un ulteriore vespaio di commenti e polemiche attorno alla figura di Massimiliano Allegri.

Così com’era facilmente prevedibile che chi ha sempre contestato l’operato del tecnico livornese facesse sentire ancora più forte la sua voce. L’ultimo periodo della formazione bianconera è stato talmente insoddisfacente, sotto tutti i punti di vista, che le critiche sono cadute a pioggia.

Alla Domenica Sportiva si è, naturalmente, affrontato il tema Juventus e Massimiliano Allegri. Daniele Adani, non propriamente un sostenitore del tecnico bianconero, ha detto la sua. A suo modo, con le sue motivazioni che sono lì, a confermare, un fallimento tecnico che dura da quasi tre anni.

L’attacco di Daniele Adani. Le sue parole

Daniele Adani si è espresso così su Massimiliano Allegri:

“Se tre anni fa quando la Juventus ha annunciato Massimiliano Allegri, dopo le due coppe vinte da Pirlo e lo scudetto di Sarri, con un mandato forte sia a livello economico che di lunghezza, avessero detto ai tifosi della Juventus i prossimi tre anni non vincerai una coppa e l’obiettivo sarà arrivare tra le prime quattro in Champions League, quale tifoso della Juventus lo avrebbe accettato e preso come un lavoro fatto bene“.

Un attacco forte, che si è focalizzato non soltanto sull’ultimo, difficile periodo della Juventus, ma va ad abbracciare l’intero triennio del tecnico di Livorno dopo il suo ritorno alla Juventus. Adani critica Allegri e non mancheranno, come sempre, le critiche ad Adani per l’attacco ad Allegri. Appuntamento quindi al post Napoli-Juventus ed al nuovo, prevedibile attacco di Daniele Adani a Massimiliano Allegri.