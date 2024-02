Gabri Veiga e un top del Napoli: Giuntoli ridisegna il centrocampo juventino

Gabri Veiga e un top del Napoli, ecco i possibili colpi estivi del direttore sportivo: si “pesca” anche in casa partenopea.

I tre punti, nella partita di ieri contro il Frosinone, erano la cosa più importante. E la Juve è riuscita a spuntarla dopo un’altra gara più sofferta del previsto, portando a casa la prima vittoria dopo un mese di attesa. I bianconeri non hanno incantato, dimostrando di non aver risolto i problemi che li hanno contraddistinti nelle ultime settimane, ma per ritrovare al più presto fiducia serviva una scossa di adrenalina. Ed è arrivata.

Un gol di Rugani in pieno recupero ha evitato a Massimiliano Allegri un’altra settimana di polemiche roventi: in caso di pareggio il tecnico livornese sarebbe stato nuovamente quello più bersagliato, su questo ci sono pochi dubbi. In classifica, tuttavia, è cambiato poco. La Signora ha quantomeno evitato il sorpasso del Milan. Anzi, i rossoneri, pareggiando a San Siro con l’Atalanta sono finiti nuovamente a -4. L’Inter, invece, è inarrestabile. A Lecce gli uomini di Simone Inzaghi hanno dominato, rifilando quattro gol ai salentini, come avevano fatto nella gara precedente con la Salernitana. Restano dunque a +9 dalla Juve e mercoledì nel recupero con l’Atalanta hanno l’opportunità di portarsi a +12 dai bianconeri.

Gabri Veiga e un top del Napoli, Giuntoli vuole anche Anguissa

L’obiettivo della Juve, a questo punto, deve essere quello di consolidare il secondo posto e blindare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League.

I ricchi introiti garantiti dalla coppa dalla grandi orecchie sono troppo importanti ed è grazie a quelli, principalmente, che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli la prossima estate potrà fare un mercato ambizioso. Secondo gli ultimi rumors, l’ex diesse del Napoli avrebbe già in pugno Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Ma il centrocampo potrebbe essere rinfoltito anche da due suoi ex pupilli: Frank Zambo Anguissa, attuale centrocampista degli azzurri, e Gabri Veiga, oggi in Arabia Saudita dopo essere stato a lungo corteggiato dal Napoli la scorsa estate. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Francesco Romano.