Hanno mollato Chiesa: ne arriva un altro per 60 milioni di euro

Calciomercato Juventus, non c’è solo Chiesa. Adesso l’ultima suggestione potrebbe arrivare, direttamente, alla cifra di 60 milioni.

La strada è ancora in salita per Federico Chiesa, che contro il Frosinone non è riuscito a sbloccarsi, prolungando la sua striscia di partite senza segnare che ormai perdura dal 16 gennaio scorso. Il talentuoso esterno, da tempo alle prese con problemi fisici che ne hanno compromesso il rendimento, sembra essere anche influenzato dall’incertezza riguardo al suo futuro.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, le trattative per il rinnovo sono momentaneamente congelate dallo stesso calciatore. Chiesa, infatti, sembra voler valutare attentamente quale sarà il destino di Massimiliano Allegri. Una conferma del tecnico potrebbe spingere Chiesa lontano dalla Juventus, mentre un cambio in panchina potrebbe riaprire la discussione sul rinnovo. Intanto, diversi club, soprattutto dalla Premier League, stanno monitorando da vicino l’evolversi della situazione. Tuttavia, una notizia recente potrebbe cambiare il corso degli eventi: il Liverpool sembra aver scartato l’ipotesi di puntare su Chiesa e aver invece messo gli occhi su un altro talento emergente, Johan Bakayoko.

Il Liverpool cambia i piani: addio Chiesa, sì a Bakayoko

Bakayoko, attaccante belga del PSV Eindhoven, ha suscitato l’interesse del Liverpool grazie alle sue prestazioni stagionali impressionanti, con 8 gol e 13 assist in 36 partite disputate fino ad ora. A soli 20 anni, il giovane attaccante belga offre freschezza e potenziale, nonostante la sua valutazione di circa sessanta milioni di euro.

Se il Liverpool dovesse effettivamente puntare su Bakayoko, ciò significherebbe la rinuncia alla pista Chiesa, nonostante l’interesse di altri club inglesi e tedeschi verso l’esterno della Juventus. In conclusione, il futuro di Chiesa alla Juventus rimane incerto, con le sue prestazioni in campo influenzate dall’instabilità contrattuale e dalle speculazioni sul suo destino. Mentre il Liverpool sembra voltare le spalle a Chiesa in favore di Bakayoko, l’esterno italiano potrebbe essere costretto a valutare attentamente le sue opzioni per il futuro.