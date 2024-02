Juventus, UFFICIALE: tegole Rabiot e Mckennie, ecco i tempi di recupero

Juventus, è ufficiale. Tegola McKennie e Rabiot, andiamo a scoprire i tempi di recupero dei due bianconeri: in dettaglio.

I recenti accertamenti medici hanno confermato le preoccupazioni riguardo alle condizioni di Adrien Rabiot e Weston McKennie della Juventus, con entrambi i giocatori che dovranno affrontare un periodo di recupero a causa di infortuni.

A Rabiot, infatti, come si legge nel comunicato, è stato diagnosticato con una lussazione alla falange del primo dito del piede destro, mentre McKennie ha subito una lussazione alla spalla sinistra. Entrambi i giocatori hanno ricevuto la conferma di essere indisponibili per la prossima partita contro il Napoli, e il loro completo recupero rimane oggetto di valutazione futura.

Fuori entrambi contro il Napoli: tegola Juventus

L’infortunio di Rabiot e McKennie è un duro colpo per la Juventus, che dovrà fare a meno dei due giocatori chiave durante un momento cruciale della stagione. La notizia dell’indisponibilità di Rabiot e McKennie per la prossima partita contro il Napoli è un duro colpo per la Juventus, che si troverà a dover fare i conti con delle importanti assenze nel reparto centrale del campo. La loro assenza potrebbe influenzare la strategia di gioco dell’allenatore e potrebbe richiedere agli altri giocatori di step up e assumersi maggiori responsabilità.

Per quanto riguarda il completo recupero dei due giocatori, al momento si può solo speculare. È probabile che saranno sottoposti a trattamenti e terapie mirate per accelerare il processo di guarigione, ma il tempo necessario per il loro ritorno in campo rimane incerto. In sintesi, l’infortunio di Rabiot e McKennie è un colpo duro per la Juventus, che dovrà fare i conti con importanti assenze nel prossimo incontro contro il Napoli. La speranza è che entrambi i giocatori possano recuperare al più presto e tornare a disposizione della squadra, ma al momento resta da vedere quanto tempo ci vorrà per il loro ritorno in campo.