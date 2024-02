Luce nelle tenebre Juventus: accordo a prezzo stracciato

Luce nelle tenebre Juventus, la trattativa sta per decollare: il giocatore ha detto sì alla proposta del club bianconero.

Massimiliano Allegri ieri pomeriggio ha tirato un lungo sospiro di sollievo. Un altro pareggio, per giunta davanti al proprio pubblico, contro una squadra che sta lottando per non retrocedere – e peraltro in un momento di crisi – come il Frosinone, sarebbe stato davvero intollerabile. A risolvere il match, che sembrava ormai non schiodarsi dal 2-2, c’ha pensato Daniele Rugani, in gol praticamente a pochi secondi dal fischio finale.

Il difensore centrale bianconero, a Torino dal lontano 2015 – esperienza inframezzata dalle esperienze al Rennes e al Cagliari – per l’ennesima volta in questa stagione si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. E per questo motivo viene apprezzato dai tifosi, che rispetto a qualche anno fa l’hanno rivalutato. Rugani si sta prendendo numerose rivincite. E non stupisce il fatto che stia nuovamente decollando la trattativa per il rinnovo del contratto, impensabile fino a qualche tempo fa. L’ex Empoli ha invece dimostrato di essere un valido rincalzo. E per lui c’è sicuramente posto nella Juve del futuro che sta disegnando Giuntoli. Per la firma, però, ci sono ancora dei dettagli da limare.

Nel day-after della partita con il Frosinone è intervenuto a TvPlay il suo procuratore Daniele Torchia. Inequivocabili le sue parole.

“La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti – ha detto – Da parte nostra c’è apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?”. Secondo il giornalista Mirko Nicolino la situazione sarebbe “ben delineata”. “Le parti vogliono continuare assieme – sostiene l’esperto di calciomercato – ma la Juventus prosegue nel processo di efficientamento delle risorse. L’intesa si troverà sulla base di una cifra molto inferiore agli attuali 3,5 milioni netti a stagione”.