Allegri rompe con la Juventus ma resta in Serie A: “Mi ha detto tutto”

Allegri rompe con la Juventus ma resta in Serie A, non è detto che in caso di divorzio con i bianconeri il tecnico si prenda un anno sabbatico.

Massimiliano Allegri avrà tanti difetti ma è uno che la pressione sa reggerla molto bene. A volte, però, diventa davvero insostenibile, specie quando i risultati cominciano a non arrivare. In caso di mancata vittoria con il Frosinone, domenica scorsa, gran parte dei tifosi bianconeri e degli addetti ai lavori avrebbe continuato a bersagliare l’allenatore livornese, di nuovo nel mirino dopo il digiuno di successi durato per ben quattro giornate.

Ed è per questo motivo che a fine gara ha tirato un lungo sospiro di sollievo, arrivando con il volto disteso davanti ai microfoni dei giornalisti. “Era importante tornare a vincere – ha detto – perché quando mancano i risultati la pressione sale. Questo gruppo ha fatto bene fin qui, ha fatto 57 punti che sono tanti, questo era un bel test proprio per la tanta pressione e i ragazzi sono stati bravi”. Allegri ormai da qualche settimana sta vivendo sulle montagne russe: se prima si parlava insistentemente di rinnovo del contratto (il suo scade nel 2015, ndr), oggi la trattativa sembra in salita.

Allegri rompe con la Juventus ma resta in Serie A, la Roma spettatrice interessata

Toccherà alla società prendere una decisione quando si spegneranno le luci sul campionato. E molto dipenderà da cosa Allegri riuscirà a conquistare.

La partecipazione alla prossima Champions League è ormai in cassaforte, ma la Juventus è in corsa anche nella Coppa Italia, dove tra poco più di un mese si giocherà l’accesso alla finale contro la Lazio. In caso di divorzio anticipato non è detto che si prenda un anno sabbatico. Come sostiene Gianni Bezzi, intervenuto a TMW Radio Sport, “nel futuro di Allegri potrebbe esserci la Roma“. Sì, a quanto pare anche il club giallorosso sta pensando all’eventuale ingaggio di Allegri se dovesse rescindere anticipatamente con la Signora.