Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE: c’è la firma dell’attaccante

Prosegue incessantemente il lavoro di programmazione di una Juventus che vuole tornare al più presto ad alzare un trofeo.

Regalare delle nuove soddisfazioni alla propria tifoseria è la missione principale della dirigenza bianconera. Che ormai da tempo ha iniziato a pianificare il futuro con la speranza che la squadra possa riuscire a lottare per lo scudetto e in futuro anche per obiettivi più importanti, come la conquista della Champions League.

In questa stagione però la sua formazione allenata da Massimiliano Allegri deve assolutamente cercare di arrivare al più presto al traguardo che si è prefissata ad inizio stagione. Vale a dire la conquista della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sfumata la possibilità di lottare per lo scudetto con l’Inter adesso la Juventus deve concentrarsi sulle partite che rimangono da qui fino alla fine del campionato, con la missione principale di blindare il secondo posto nella classifica di serie A.

Juventus, Vacca si affida ad Alessandro Lucci come agente

Poi si parlerà inevitabilmente di calciomercato, sarà l’argomento principale dell’estate come accade ogni anno. La Juventus dovrà essere brava a pescare in giro per il mondo i giocatori giusti per far sì che si possa puntare a grandi traguardi. Allo stesso tempo deve essere brava anche a gestire i talenti che ha in rosa.

Alessio #Vacca, attaccante classe 2005 della #JuveU19 e della nazionale azzurra ha scelto come la World Soccer Agency di Alessandro #Lucci. pic.twitter.com/PWFl3Qtuc6 — Mirko Di Natale (@_Morik92_) February 27, 2024

Come ad esempio lo è Alessio Vacca, attaccante classe 2005 della formazione under 19. Prospetto molto interessante. Gioca anche con la nazionale di categoria e dunque su di lui sono posati tanti occhi. Come spiega Mirko Di Natale su X per lui è arrivata la firma sì, ma sull’accordo con il suo nuovo rappresentante, la World Soccer Agency di Alessandro Lucci. La Juventus probabilmente tenterà di blindarlo al più presto.