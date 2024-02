Chiesa è la ciliegina sulla torta: mega investimento da 80 milioni

C’è sempre tanto lavoro da fare in casa Juventus sia per quanto riguarda le vicende di campo che per quanto riguarda la programmazione.

Da un lato c’è la formazione allenata da Massimiliano Allegri che deve cercare di brindare al più presto il secondo posto in graduatoria. Un piazzamento che gli consentirebbe di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e dunque di incamerare delle risorse economiche fondamentali per il bilancio.

Soldi che torneranno ovviamente utili anche in chiave calciomercato considerato che durante la prossima estate il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà portare a Torino dei nuovi giocatori. Servono rinforzi in tutte le zone del campo ed è per questo motivo che la Juventus deve muoversi con largo anticipo rispetto alle rivali se vuole centrare i suoi obiettivi. Da qualche anno a questa parte i bianconeri vogliono puntare sui giovani di talento ma allo stesso tempo ci sarà bisogno anche di elementi di provata esperienza che possano essere delle guide in campo e fuori.

Juventus, Liverpool pronto all’assalto per Chiesa

Soldi in arrivo non solo dalla probabile partecipazione alla Champions, ma anche dalle probabili cessioni che ci saranno nel corso dei prossimi mesi. Perché a quanto pare la Juventus sarebbe pronta a sacrificare un paio di big per recuperare delle risorse. Fari puntati soprattutto su Federico Chiesa.

Il calciatore è in scadenza a giugno 2025, senza rinnovo di fatto la sua cessione sarebbe persa. Altrimenti ci sarebbe poi il rischio di lasciarlo partire a zero. Come spiega “Team Talk” il numero sette bianconero è finito nel mirino del Liverpool. Chiesa fa parte del nuovo progetto Reds, che perderanno sicuramente il tecnico Klopp e probabilmente anche Salah. Per lui pronta una offerta di 40 milioni di euro, somma che accontenterebbe i bianconeri. La stessa somma il Liverpool la vuole offrire per Luis Guilherme del Palmeiras, per un investimento totale di 80 milioni di euro.