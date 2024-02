Due pedine di scambio per il nuovo portiere: la Juventus suggella l’affare

Stadno alle ultime indiscrezioni, sarebbero ben due le pedine di scambio per il nuovo portiere. Ecco, di seguito, tutti i dettagli.

La Juventus potrebbe presto rimescolare le carte nel proprio reparto dei portieri, con Di Gregorio che emerge come uno dei principali candidati per un eventuale cambio tra i pali, affiancato da Carnesecchi.

Il Monza, attuale club di Di Gregorio, ha già fissato un prezzo per il suo estremo difensore, ma la Juventus potrebbe tentare di abbassarlo inserendo alcuni giocatori nella trattativa. Secondo quanto riportato da Francesco Guerrieri su ‘CM.COM’, il Monza avrebbe richiesto in passato Iling Junior e Kean in cambio di Di Gregorio, una proposta che potrebbe essere riesaminata nella prossima finestra di trasferimento estiva. Tuttavia, la Juventus potrebbe anche considerare altri giocatori da inserire nella trattativa, tra cui Nicolussi Caviglia e Miretti, quest’ultimo attualmente in prestito altrove.

Doppia pedina di scambio per Di Gregorio

La Juventus sembra determinata a rinforzare la propria linea difensiva e la ricerca di un nuovo portiere potrebbe rappresentare una delle priorità per la prossima stagione. Di Gregorio, con la sua esperienza e le sue potenzialità, potrebbe essere una scelta ideale per il club bianconero, che cerca di consolidare la propria rosa con talento giovane e promettente. Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere semplice, con il Monza che si è dimostrato determinato a ottenere un buon affare per il trasferimento di Di Gregorio. La Juventus sarà chiamata a negoziare abilmente per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti e consenta al club di aggiungere un nuovo portiere di qualità alla propria rosa.

