Juventus-Atalanta da leggenda: ecco come partecipare all’estrazione speciale

Juventus-Atalanta, in ballo c’è la possibilità di fare un’esperienza da veri vip: tutto quello che c’è da sapere sull’estrazione.

Ultima chiamata. Sì, ultimissima. Passato questo treno, non ce ne saranno altri lungo questa stessa “tratta”. Ecco spiegato, quindi, perché vi convenga mettere il turbo e accelerare, se volete essere certi di godervi Juventus-Atalanta da una prospettiva inedita. In un modo che non crederete possibile.

All’orizzonte c’è un’estrazione speciale e parteciparvi non potrebbe essere più semplice di così. La Vecchia Signora lo permetterà a chiunque deciderà di acquistare, nelle prossime ore, una Juventus Membership. Il tempo a disposizione, però, badate bene, sta per scadere. Potrete farlo entro e non oltre il 29 febbraio prossimo: dopodiché, perderete la possibilità di partecipare all’estrazione in questione. E sarebbe un vero peccato, considerando che mette in palio qualcosa di veramente molto interessante.

Vediamo innanzitutto, prima di scendere nei dettagli relativi alla membership, cosa c’è in palio. Potrai vincere, se effettuerai l’acquisto e se la dea bendata deciderà di baciarti, due biglietti per assistere alla partita con l’Atalanta. Ma non da un posto qualunque, naturalmente, bensì dalla mitica Tribuna Legends.

Juventus-Atalanta, in palio c’è un’esperienza da vip

La Tribuna Legends permette ai tifosi, come noto, di vivere un’esperienza incredibile che va ben al di là del semplice calcio. Lì dentro si è serviti, riveriti e coccolati e la partita, con tutti questi benefit, avrà tutt’altro sapore.

A questo punto, se l’idea di assistere a Juventus-Atalanta da lì ti incuriosisce, non ti resta che comprare una membership scegliendo tra le tante disponibili. Ci sono soluzioni per tutte le tasche e per tutte le esigenze (da 49 euro in su), ma quella più esclusiva resta, di certo, la J1897, un must have per chi ha il cuore bianconero.

Incluso nei 189,70 euro c’è il welcome pack in ricordo di Vialli, ma non solo. Grazie ad essa potrai partecipare ad una serie di eventi inclusivi, approfittare delle vendite riservate e godere di tutta una serie di benefici pensati solo ed esclusivamente per i tifosi più accaniti. E chissà che optando per questa la fortuna non decida di baciare proprio te…