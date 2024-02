Accordo quinquennale: batosta Juventus

Calciomercato Juventus, hanno trovato un accordo quinquennale e in questo modo potrebbero mollare la presa. Batosta per Giuntoli

Ormai abbiamo capito che tutte le squadre fanno mercato dopo che riescono a piazzare degli esuberi. A meno che non arrivino a prendere dei giocatori a parametro zero. Sì, proprio così, le finanze sono quelle che sono e pochi club possono permettere degli investimenti forti.

Anche la Juventus è sulla stessa barca, lo sappiamo: il primo obiettivo di Giuntoli è quello di cercare di rimettere a posto i conti del club e per farlo deve cedere qualcuno ogni sessione di mercato. Soprattutto in quella estiva nella quale si mettono le basi per la stagione successiva. Ed è sotto questo aspetto che devono essere lette le varie voci che escono fuori non solo sui giocatori che attualmente Allegri ha in rosa, ma anche su quelli che la Juve ha in prestito in Italia. Uno, ad esempio, è Arthur, centrocampista in prestito alla Fiorentina che non si sa se la Viola riscatterà alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, smentito l’interesse del Benfica

Arthur, vuoi o non vuoi, è uno di quelli che la Juventus cercherà di cedere alla fine della stagione. Non conoscendo qual è il pensiero della Fiorentina, che potrebbe comunque decidere, trovando un accordo economico, di riscattarlo, si è parlato di un possibile interesse del Benfica.

Smentito, però, da quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale. “Nessuna conferma su interesse Benfica per Arthur. Al di là dello stipendio percepito, eccessivo, le aguias hanno già in mano un accordo quinquennale con Leandro Barreiro del Magonza“. Insomma, i portoghesi a quanto pare hanno in mentre altre idee piuttosto che prendere Arthur e per Giuntoli questo, alla fine dell’anno, potrebbe essere un problema.