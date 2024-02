Quante big su Scalvini: Juventus e Milan tagliate fuori

L’asta per Giorgio Scalvini è partita: Juventus e Milan devono contrastare 4 super potenze

Uno dei giocatori di Serie A più ambiti all’estero è Giorgio Scalvini, pilastro dell’Atalanta e sempre più al centro della nazionale di Luciano Spalletti.

Il classe 2003 ha avuto un’ascesa molto importante che gli ha permesso di diventare un difensore già completo nonostante abbia appena 20 anni. Insieme a Koopmeiners è il giocatore più ambito in casa Dea. In Serie A l’Inter è una delle principali candidate al suo acquisto, anche se con l’arrivo di Benjamin Pavard i nerazzurri hanno allenato la presa su Scalvini. Milan e Juventus invece continuano a tenerlo in cima alla lista delle loro preferenze per la prossima stagione. La richiesta di partenza dell’Atalanta è di 50 milioni di euro, cifra che certamente non incentiva le due big italiane a farsi avanti con convinzione. All’estero, invece, l’asta per il difensore italiano è piuttosto avvincente.

Tutti su Scalvini: Juventus e Milan restano indietro, Chelsea, United e Real in prima linea

Il Chelsea è una delle principali pretendenti a Giorgio Scalvini e certamente non avrebbe problemi a sborsare una cifra di questo tipo.

Il club londinese deve però fare i conti con la concorrenza del Manchester United, come sottolineato dal giornalista Ekrem Konur. Ma anche da due delle superpotenze economiche del calcio europeo, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Quattro big che certamente proveranno ad avere la meglio l’una sull’altra per strappare Scalvini all’Atalanta. Chelsea e United hanno grande bisogno di un rinforzo difensivo ma anche il Psg deve rinnovare il reparto. Il Real, invece, potrebbe sfruttare il fattore Carlo Ancelotti che, data la sua profonda conoscenza del calcio italiano, potrebbe avere un ruolo cruciale nel convincere i blancos a investire su Scalvini, ma anche nel convincere il giocatore stesso. Per Juventus e Milan sarà molto complicato essere competitivi sul fronte Scalvini.