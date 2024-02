Calciomercato Juventus, super scambio con il Milan: Giuntoli ribaltato

Adesso prende piede l’ipotesi di uno scambio con il Milan, andiamo a scoprire i dettagli della possibile operazione.

Il Milan sembra deciso a intensificare i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Joshua Zirkzee, ma dovrà affrontare la concorrenza del Bayern Monaco e un possibile interesse del Bologna per il giocatore.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club rossonero è intenzionato a evitare un’asta per il talentuoso attaccante, cercando di stabilire un accordo diretto con il Bayern Monaco. La strategia del Milan potrebbe coinvolgere uno scambio di giocatori con il club tedesco per agevolare la trattativa. In particolare, si parla della possibilità di offrire il portiere Mike Maignan o il difensore Theo Hernandez come contropartita per Zirkzee. Entrambi i giocatori sembrano interessare al Bayern Monaco, che potrebbe valutare positivamente la proposta del Milan.

Il Milan offre lo scambio: Maignan o Hernandez per Zirkzee

Tuttavia, oltre allo scambio di giocatori, il Bayern Monaco potrebbe richiedere un conguaglio in denaro per completare l’affare. Nonostante ciò, il Milan sembra determinato a portare a termine la trattativa per assicurarsi le prestazioni di Zirkzee, considerato un rinforzo importante per il reparto offensivo della squadra e, in questo senso, sbarazzando, anche, la concorrenza estera e nazionale. Come sappiamo anche la Juventus si era interessata al talento olandese del Bologna.

La situazione potrebbe diventare più complessa se il Bologna decidesse di entrare in gioco per il giocatore, innescando un’asta tra i club interessati. Tuttavia, il Milan sembra deciso a cercare una soluzione diretta con il Bayern Monaco per evitare complicazioni e garantirsi il giocatore desiderato. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se il Milan riuscirà a chiudere l’affare per Zirkzee nelle prossime settimane. In ogni caso, l’interesse del club rossonero per il giovane attaccante olandese dimostra la volontà della squadra di rinforzare il proprio organico in vista delle sfide future.