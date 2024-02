Che sfacciata lady Chiesa: “Meglio di Allegri out”

Lady Chiesa, via i vestiti e spazio al bikini: così la splendida Lucia Bramani ha messo in ombra l’affaire Allegri out.

Nome: Lucia Bramani. Nickname: lady Chiesa. Segni particolari: bellissima. Macché, bellissima è riduttivo. La verità è che non c’è un aggettivo in grado di rendere giustizia al fascino incommensurabile della ragazza che fa battere il cuore dell’attaccante della Juventus e della Nazionale azzurra.

I due ragazzi convoleranno a nozze molto presto: Federico ha chiesto la sua mano nello stesso giorno in cui Rugani faceva la fatidica proposta a Michela Persico e dovrebbe essere, quindi, questione di mesi. Gira voce, in ogni caso, che convoleranno a nozze più o meno a fine stagione, in tempo per concedersi, poi, una luna di miele con tutti i crismi. Forse sceglieranno una destinazione tropicale, o forse no. Sta di fatto che la bella Lucia, molto amata dai follower, è già in bikini.

Sì, sebbene le temperature in Italia non siano ancora propriamente primaverili, men che meno estive, la Bramani si è già tolta i vestiti di dosso per indossare dei costumi meravigliosi. Lo ha fatto per uno shooting fotografico, naturalmente, ma questo non cambia l’effetto che le foto da lei postate sui social network hanno sortito nei suoi sostenitori.

Lady Chiesa in bikini? Non te la toglierai più dalla testa

Lady Chiesa in bikini è uno di quei miraggi che fai fatica a toglierti dalla testa. La sua bellezza acqua e sapone, unita al modo incantevole in cui il costume le sta indosso, ha mandato letteralmente in brodo di giuggiole il popolo di Instagram.

I commenti in calce agli scatti, tutti sensualissimi, si sono sprecati. Molte altre wag bianconere si sono complimentate con lei per il carosello di foto sexy, incluse Thessa Lacovich e la sua inseparabile amica Giulia Bernacci. Oltre a lady Locatelli e lady Fagioli, molte altre persone hanno voluto far sapere a Lucia quanto gli scatti siano piaciuti loro.

Un utente, in particolar modo, come a voler unire l’utile al dilettevole, le ha scritto quanto segue: “Sei meglio dell’esonero di Allegri“. A buon intenditor…