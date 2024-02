Juventus, Rabiot semina indizi sul suo futuro: “Spero di farlo”

Juventus, Rabiot lancia un indizio per il futuro. Ecco le parole del centrocampista francese al canale ufficiale dei bianconeri. Uno spiraglio di luce

Ha toccato 200 presenze con la maglia della Juventus Adrien Rabiot. E oggi Giuntoli, Manna e Allegri hanno regalato una maglia proprio con quel numero al centrocampista francese che, stuzzicato dal tecnico, ha anche promesso una cena ai compagni.

Sappiamo che il suo contratto è in scadenza alla fine di questa stagione. La scorsa estate il rinnovo è stato di una sola stagione. Ma è indubbio che la Juve cercherà di tenerlo: Rabiot è un centrocampista totale che ha alzato il livello delle sue prestazioni in maniera esponenziale. Non si sa ancora come andrà a finire la trattativa, di certo c’è una cosa, però. Le sue parole di oggi, al canale ufficiale Youtube della Juve dove ha commentato appunto il traguardo raggiunto, sono un indizio importante.

Juventus, le parole di Rabiot

“Vincere lo scudetto con la Juve è stata una delle cose più belle e incredibili che mi siano capitate: purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi causa Covid, ma spero di vincerne altri qui”. Ecco, l’ultima frase è un segnale della volontà del giocatore, anche perché quest’anno, vista la classifica, pensare allo scudetto ormai è qualcosa che va oltre. Però negli anni a venire la Juve tornerà per forza di cose a lottare con le avversarie per il tricolore, fa parte del dna bianconero.

Vedremo, insomma, quello che succederà nel corso delle prossime settimane, quando una trattativa vera e propria dovrà essere per forza imbastita da parte del club bianconero. Rabiot come sappiamo stuzzica l’idea di molti club, soprattutto in Inghilterra. Ma la Juve potrebbe fare la mossa vincente facendolo firmare. Dalle parti della Continassa ci sperano. Eccome.