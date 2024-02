Juventus, un amore mai finito: il video e quella confessione inaspettata

Juventus, il filmato dice tutto e non fa altro che confermare la teoria della maggior parte dei tifosi: non è mai finita.

Sembrava possibile. Quasi reale. Per un po’ pareva che niente e nessuno potesse ostacolare il suo ritorno ai piedi della Mole. Sarebbe stato il terzo dietrofront e tutti, nessuno escluso, sarebbero stati ben lieti di riaccoglierlo nella città alla quale aveva dato tanto, ai tempi della sua esperienza in bianconero.

Peccato solo che, alla fine della fiera, non se ne sia fatto mai niente. Alvaro Morata, sebbene le indiscrezioni si fossero fatte particolarmente insistenti, non è tornato a Torino. Questo non vuol dire, però, che il legame tra il giocatore iberico e la Vecchia Signora ne abbia risentito. Giammai. Nonostante tutto, è rimasto intatto, solidissimo come sempre. E un video, circolato nelle scorse ore, non ha fatto altro che confermarlo. Corredato, come se non bastasse, da una dichiarazione inaspettata, ha sancito una volta per tutto quanto indissolubile sia l’amore che lega il nativo di Madrid al club torinese.

Non c’entra niente Morata in sé, per la verità. Non direttamente, quanto meno. C’entra, però, un Morata. Un altro esponente della “stirpe”, vale a dire il piccolo Edoardo, nato dall’amore tra il calciatore e Alice Campello.

Juventus, quel video dice tutto: un legame sempre vivo

Il piccolo, nato nel settembre del 2020, ha fatto sognare il popolo bianconero. Non lo ha fatto in prima persona, ma per effetto di un video che la sua mamma influencer e imprenditrice ha postato, nei giorni scorsi, sui social network.

Edo Campello Morata ti amo più della mia vita 🤍 pic.twitter.com/5m2powmVcN — Giorgia (@GiorgiaJG) February 22, 2024

Nel filmato in questione si vede Edoardo intonare un coro per la Juventus e indossare la divisa bianconera. Delizioso e appassionato, intonato e dolcissimo, ha fatto letteralmente innamorare i follower della Campello. Nonché i tifosi della Vecchia Signora, ovviamente, che hanno commentato il post nei modi più svariati.

“Sta meglio con la maglia della Juve… come Alvaro“, ha scritto un utente, al quale Alice ha poi replicato così: “Per Edo esiste solo la Juve – ha scritto – e me la fa mettere in macchina (la canzone, ndr) tutti i giorni quando lo porto a scuola”. Perché certi amori potrebbero anche fare dei giri immensi, sì, ma non finiscono mai…