Nuovo contratto Juventus-Vlahovic, svolta lampo: ecco tutte le cifre

Nuovo contratto Juventus-Vlahovic. Il protagonista assoluto di questi primi due mesi del 2024 pronto a giurare amore eterno alla Vecchia Signora.

Alla Juventus, di questi tempi, non ci si annoia di certo. Da un lato tentare di tamponare le polemiche e le voci incontrollate, ed incontrollabili, venute fuori appena la tabella di marcia bianconera ha iniziato un rallentamento assai prossimo al crollo e, dall’altro, cercare di mantenere quella lucidità necessaria per provare ad imbastire un piano di rafforzamento in vista della prossima annata, quella del ritorno in Champions League.

Cristiano Giuntoli, come un novello ‘Giano bifronte’, osserva il campo di allenamento per vedere come stanno i suoi giocatori agli ordini di Massimiliano Allegri e, contemporaneamente, getta le basi per la Juventus che verrà. Il nodo dei rinnovi dei contratti è una pietra angolare del progetto giuntoliano. Capire chi, tra i pochi grandi nomi ora in rosa, deciderà di abbracciare la nuova Juventus, con taglio di ingaggio in allegato.

Messo in cassaforte il rinnovo, fino al 2028, di Gleison Bremer, tocca ora ad Adrien Rabiot, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il centrocampista francese ha molte richieste dal momento che ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Su Chiesa vi sono reciproche valutazioni in corso, mentre per l’attaccante serbo vi sono novità clamorose.

Nuovo contratto Juventus-Vlahovic

Dusan Vlahovic quella maglia bianconera l’ha sognata fin da bambino ed ora che l’ha addosso da due anni non vuole sfilarsela più. Ritornano in mente le immagini della tournée americana della scorsa estate. La prima rete della stagione ed il gesto di prendere la maglia e sollevarla con l’indice ed il pollice della mani quasi a dire al mondo: “questa maglia è mia“.

E quella maglia sarà sua fino al 2028! Fabiana Della Valle, firma della Gazzetta dello Sport, ci ha informati di un nuovo contatto tra Giuntoli e l’agente del centravanti serbo. Il verdetto è chiaro: Vlahovic vuole soltanto la Juventus ed è disposto a prolungare il suo contratto, scadenza 2026, di altri due anni ed arrivare a giugno 2028. Questo per permettere alla società bianconera di ammortizzare l’ingente investimento del 2022.

L’ingaggio arriverà a toccare i 12 milioni di euro e si dovrà trovare ‘una formula magica’ per far sì che non faccia troppo male al bilancio bianconero. Una bella notizia per i tifosi della Juventus che l’estate scorsa si erano battuti affinché Dusan Vlahovic non venisse ceduto. Perché, incredibile a dirsi, c’era qualcuno che lo avrebbe scambiato con Lukaku.