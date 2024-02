Stretta di mano nelle prossime settimane: addio Juve, Chiesa cambia campionato

La Juventus viaggia a vele spiegate verso il prossimo impegno di campionato che la vedrà opposta al Napoli di Calzona.

I campioni d’Italia in carica hanno disputato un campionato senz’altro al di sotto delle aspettative, finendo subito fuori dalla lotta per lo scudetto ma anche abbastanza lontano da un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League. Anche se oggi hanno stravinto nel recupero contro il Sassuolo.

I tifosi partenopei non sono certo soddisfatti ed è anche per questo motivo che sperano che la loro squadra possa avere una reazione d’orgoglio contro i bianconeri. La Juventus dal canto suo deve continuare a macinare punti per riuscire ad arrivare al più presto a quello che rappresenta il traguardo minimo stagionale, ovvero un posto tra le prime della classe che gli garantisca la qualificazione al più importante torneo europeo. Nel frattempo la dirigenza si sarà messa già senz’altro al lavoro per garantire l’arrivo di volti nuovi nell’organico bianconero durante la prossima estate.

Juventus, la Premier su Chiesa: lo United tenta il sorpasso

Allo stesso tempo è chiaro che la missione della Juventus sarà anche quella di tenersi stretta i suoi giocatori migliori. Alcuni dei quali sono vicini alla scadenza del loro contratto, come ad esempio Rabiot. Ma questi mesi saranno decisivi anche per capire quello che sarà il futuro di Federico Chiesa.

Il numero 7 della Juventus ha un accordo con il club fino a giugno 2025. Senza rinnovo però è logico che la Juve possa prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire. “Todofichajes” rivela che ci sono diversi club inglesi sulle sue tracce. In particolare modo si registra l’interesse del Manchester United, che sta preparando una proposta per l’attaccante esterno. Non si parla di cifre, ma il portale sottolinea come anche Arsenal e Chelsea sono interessati a ingaggiare Chiesa. Potrebbe insomma esserci un’asta per lui.