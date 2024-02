Zidane fa sognare il mondo Juventus: l’ultima mossa è clamorosa

Zidane fa sognare il mondo Juventus. Parole che alimentano una speranza quasi ‘folle’ nei tifosi per il ritorno dell’ex fuoriclasse francese.

Sulla Continassa le nuvole nere sembrano un po’ diradarsi. Non solo, e non tanto per la striminzita e sofferta vittoria contro il Frosinone di domenica scorsa, quanto per alcune notizie che ruotano attorno alla Juventus della prossima stagione.

Mentre Massimiliano Allegri prepara la difficile trasferta di Napoli contro i campioni d’Italia, resa ancor più complicata dall’emergenza venutasi a creare a centrocampo con la simultanea assenza per infortunio di Rabiot e di McKennie, il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, è intento a lavorare sul progetto Juventus 2024-2025.

In questo momento non facile per la Juventus, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia per i risultati ottenuti nell’ultimo periodo, con il conseguente malcontento che ne è derivato, il numero uno del mercato bianconero lavora sui casi più spinosi da risolvere. Le ultime notizie provenienti dalla Continassa riguardano la situazione di Dusan Vlahovic.

Buone nuove dal momento che sembra che il centravanti serbo, che ha da poco compiuto 24 anni e che ha iniziato nella maniera migliore il 2024, voglia ‘sposare’ la Juventus. I continui contatti tra Giuntoli e l’agente del classe 2000 bianconero starebbero ponendo le basi per un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.

Zidane fa sognare il mondo Juventus

Le ultime notizie sul futuro di Vlahovic non possono che far piacere ai tifosi della Juventus. Ed il popolo bianconero è in piena fibrillazione anche per le dichiarazioni di Zinedine Zidane, un fuoriclasse che è rimasto ‘incastonato’ nel cuore dei tifosi bianconeri.

Durante l’evento dedicato a Marcello Lippi ed al docufilm a lui dedicato, l’indimenticabile, ed indimenticato, campione di Marsiglia ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano aperti degli spiragli per un eventuale suo ritorno in Italia. Sulla panchina della Juventus.

In mezzo alle sue parole: “Allenare in Italia? Perché no, non si sa mai“, vi si può infilare di tutto. C’è un mare di emozioni, di speranze che montano tra i tifosi della Juventus. In caso di addio di Allegri è possibile immaginare Zizou sulla panchina bianconera?

L’Italia per Zidane è solo Torino. E sognare non costa nulla. Ma l’ex fuoriclasse francese ‘costerebbe’ tanto alla Juventus. Al Real Madrid, dove da tecnico ha vinto 3 Champions League, il suo stipendio era di 12 milioni di euro. Troppo per la Juventus di oggi.

Del ritorno in panchina di Zidane si parla anche dalle parti della Baviera. Il Bayern Monaco sarebbe sulle sue tracce in vista del prossimo anno. Ma finché non ci saranno notizie ufficiali il popolo bianconero può ancora sognare il ritorno di Zizou Zinedine Zidane.

Perché, almeno per sognare, non occorre rendere conto al bilancio.