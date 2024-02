Affare choc Juventus-Napoli: colpaccio tricolore

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno dato il via al dopo Chiesa. Già trovato l’erede: gioca nel Napoli. Ecco la situazione

Il futuro di Chiesa non è certo. Anzi. Con un contratto in scadenza alla fine del 2025, e con un rinnovo che ancora non c’è stato e che non sappiamo se ci sarà, la sensazione è che davanti ad una buona offerta la prossima estate la Juventus lo potrebbe davvero cedere. Soprattutto se dovessero essere confermate, pure, le voci di una permanenza di Massimiliano Allegri: i due non è che abbiano questo grosso rapporto, almeno questo trapela.

Vedremo ovviamente quello che succederà, con la voglia di essere smentiti perché Chiesa, se sta bene, è un elemento che può fare la differenza. Ma la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, comunque, parla di una Juve pronta al dopo Federico, e che avrebbe dato via al casting per l’erede. E l’affare Giuntoli lo vorrebbe fare con la sua ex squadra e che indica, anche, quella che è l’idea sul futuro tecnico.

Calciomercato Juventus, Raspadori nel mirino

Il nome è quello di Raspadori, attaccante del Napoli, che Giuntoli ha prima portato in Campania e che adesso vorrebbe riavere in Piemonte. Sarebbe lui l’erede di Chiesa in caso di addio del numero 7 e come detto, almeno secondo il nostro modesto avviso, potrebbe anche essere un’indicazione per il futuro di Allegri.

Perché se la Juve cede Chiesa per prendere Raspadori è evidente che l’idea è quella di rimanere davanti con due punte vicine e quindi con un 3-5-2 dove il primo ha davvero poco spazio. Insomma, un giocatore più congeniale a quelle che sono le idee del livornese che ha bisogno di una seconda punta – il ruolo naturale di Raspadori – più che di un esterno offensivo, le caratteristiche di Chiesa.