Bianconera dentro e fuori: la wag seduce col suo look vedo-non-vedo

La wag bianconera sorprende il popolo dei social con due scatti ad altissima temperatura: il look bianconero ha fatto centro.

Sarebbe limitativo parlare di lei come della ragazza che ha fatto breccia nel cuore del bianconero Nicolò Fagioli. Soprattutto perché, a ben vedere, la sua fidanzata ha una carriera molto movimentata ed è decisamente in rampa di lancio.

Tanto per cominciare, Giulia Bernacci, così si chiama la splendida wag della quale vogliamo parlarvi oggi, è una modella. Ha un successo tale sui social network, però, da essere anche un’influencer a tutti gli effetti. Migliaia di persone la seguono su Instagram e ancor più utenti lo fanno su TikTok, dove risulta essere più attiva che sulla piattaforma che fa parte del gruppo Meta. Sia sull’una che sull’altra, tuttavia, sa bene cosa fare e cosa muoversi per fare in modo che i follower apprezzino il suo fascino incommensurabile.

La bella Giulia ha un viso d’angelo e un fisico mozzafiato, ragion per cui è facile, per lei, creare contenuti che stuzzichino l’interesse dei sostenitori. Di tanto in tanto, tra una posa e l’altra, sbuca poi un post d’amore dedicato al suo Nicolò, perso di lei, che più volte in passato le ha fatto omaggio dei suoi gol.

Juventus, la wag cala il jolly: un abito mozzafiato

La Bernacci, dicevamo, è una modella: come tale, lavora per diversi marchi e non è raro che sul suo profilo Instagram compaiano scatti estratti da shooting fotografici o che la ritraggono in tiro per il tempo libero. Come quelli, appunto, che ha pubblicato nelle scorse ore.

Intanto lady Fagioli ha dimostrato di essere bianconera sia dentro che fuori. Se sulla sua fede calcistica non avevamo dubbi, il suo outfit non fa altro che comprovarlo. Giulia indossa un abito nero dal quale fanno capolino, però, delle bretelline bianche.

La scollatura vistosissima non è il solo dettaglio supersexy del look sfoggiato dalla wag: anche i collant trasparenti, effetto vedo-non-vedo, hanno impresso a questa foto una marcia in più, facendo in modo che il cuore dei follower battesse più forte che mai.