Juventus, le due wag l’hanno fatta grossa: tradimento live

Juventus, si sono fatte beccare sul più bello dal popolo dei social: ecco cosa hanno combinato le due wag bianconere.

Una è una modella di fama internazionale. L’altra, pure. Hanno diverse come in comune, al di là di questa, e non ci sorprende affatto che siano così amiche. Intanto perché il loro cuore si è vestito degli stessi colori: sono entrambe, per forza di cose, bianconere, dal momento che i loro rispettivi partner giocano, appunto, per la Juventus.

Poi hanno una passione sfegatata per la moda che, associata al fatto di essere due wag, funge in qualche modo da collante. Lucia Bramani e Giulia Bernacci, insomma, indipendentemente dal motivo, non potrebbero essere più affini e unite di così. La prima sta con Federico Chiesa, la seconda con Nicolò Fagioli e sembra proprio che se la spassino un mondo quando, piuttosto spesso, trascorrono del tempo insieme.

Sui social network si palesano in coppia quasi quotidianamente, regalandoci siparietti e sfottò tutti da ridere. Sì, perché le due wag sono così complici da prendersi in giro per la maggior parte del tempo, per la gioia dei tifosi che sono in cerca di contenuti divertenti e non troppo seriosi.

Juventus, beccate in flagrante: hanno tradito il calcio

Giovedì mattina, ad esempio, è toccato alla bella Giulia burlarsi della sua amica del cuore Lucia. Le due ragazze si sono incontrate per concedersi una partita a tennis e hanno quindi “tradito”, davanti a tutti, la loro fede calcistica, dedicandosi, seppur solo per una manciata di ore, ad uno sport diverso da quello praticato dai rispettivi fidanzati.

Non è questo, comunque, il punto. Stavolta la Bramani deve averle “prese” dalla Bernacci, tant’è che nel video pubblicato da Giulia si vede proprio Lucia che, sconsolata, sistema il campo in terra rossa dopo una partitella che non deve essersi conclusa troppo bene per lei.

Avrà quindi pagato pegno e sarà stata costretta dalla sua amica a rassettare il campo sotto gli occhi del popolo dei social, che si è imbattuto nel video del “tradimento” ai danni di Fagioli e Chiesa.