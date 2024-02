Calciomercato Juventus, firma UFFICIALE fino al 2028: stravolti i piani di Giuntoli

Calciomercato Juventus, firma UFFICIALE fino al 2028. Una notizia che arriva alla Continassa e non regala propriamente un sorriso a Giuntoli.

Il campionato, almeno per quanto riguarda la corsa scudetto è ormai andato, ma la stagione della Juventus, tra campionato stesso e la Coppa Italia, può, e deve, dire ancora molto.

Perché se è fondamentale mettere in sicurezza, il prima possibile, la qualificazione alla prossima Champions League, c’è una Coppa Italia che è uno dei due obiettivi stagionali. Occorrerà raggiungere la finale, ma prima si dovrà battere la Lazio di Maurizio Sarri, l’ultimo tecnico vincente della novena tricolore dell’era di Andrea Agnelli.

In lizza per la vittoria del secondo trofeo nazionale c’è la Fiorentina dello juventino Arthur e l’Atalanta, formazione che rigurgita di profili che Giuntoli porterebbe subito a Torino. Perché il direttore tecnico è in attesa soltanto della matematica certezza della qualificazione alla competizione europea più ricca e prestigiosa per iniziare a chiudere qualche trattativa.

Occorre, però, tenere sempre le antenne dritte perché altrove possono avvenire accadimenti che potrebbero complicare non poco i progetti futuri di Giuntoli e della Juventus. Un accadimento di rilievo è avvenuto a Genova, sponda rossoblù.

Atalanta, Bologna, Genoa. Compagini del campionato italiano ciascuna della quali ha, in rosa, elementi che Cristiano Giuntoli sta seguendo da tempo.

Nel Genoa, guidato ottimamente da Alberto Gilardino, non vi è soltanto Albert Gudmundsson, attaccante della nazionale islandese, da tempo nel mirino della Juventus. Vi è anche un altro giocatore che piace molto a Giuntoli.

Un post sul profilo X del Genoa informa che: “Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Morten Frendrup fino al 2028“. Frendrup ha sin qui collezionato 77 presenze con la maglia rossoblù, arricchite da 3 reti.

Il centrocampista centrale danese, classe 2001, in grado di ricoprire al meglio anche il ruolo di esterno basso, sia sulla corsia di destra che su quella mancina, intriga molto la Juventus. Il rinnovo potrebbe complicare un po’ i piani della Vecchia Signora, ma non è detta ancora l’ultima parola.