Calciomercato Juventus, idee chiare su Felipe Anderson

Idee chiare su Felipe Anderson. La Juventus prova a gettare le basi in vista del mercato della prossima estate. L’esterno della Lazio c’è.

Massimiliano Allegri non era tranquillo prima di Sassuolo-Napoli. Al temine del tennistico 1-6 a favore dei campioni d’Italia lo è ancora di meno. Domenica sera toccherà alla sua Juventus affrontare al Maradona di Napoli, già sold-out, i ragazzi di Francesco Calzona.

Le devastanti prove di Osimhen e di Kvaratskhelia non faranno dormire sonni tranquilli al tecnico livornese. Le ultime balbettanti prestazioni delle retroguardia bianconera trasmettono infatti una certa inquietudine. La probabile assenza di capitan Danilo sembra essere un ulteriore motivo di preoccupazione.

Quasi non bastasse tutto ciò uno scontro in allenamento tra Alex Sandro e Federico Chiesa sta mettendo in dubbio la presenza anche dell’attaccante bianconero che già non sta vivendo certo il suo momento migliore. Napoli, ed il Napoli, rappresentano un test importante per la Juventus.

L’Inter, con i suoi dodici punti di vantaggio, ormai non si vede quasi più, ma la formazione di Allegri deve cercare di mantenere il secondo posto in classifica da qui alla fine del campionato.

Il Napoli, dal canto suo, vorrà vincere per cercare di mantenere viva la speranza di raggiungere la zona Champions League, al momento ‘preda’ di altre formazioni.

In casa Juventus si continua a viaggiare su due strade distinte. Campionato e Coppa Italia, da un lato, mercato dall’altro. Giuntoli attende la primavera per avere della risposte importanti. La qualificazione alla prossima Champions League e la possibile partecipazione al Mondiale per club FIFA 2025 potrebbero cambiare anche gli orizzonti di mercato.

Per il momento si prosegue inseguendo le opportunità che il mercato potrebbe offrire. Felipe Anderson è un’ipotesi che il direttore tecnico bianconero sta valutando da tempo. L’esterno brasiliano della Lazio, classe 1993, è in scadenza con il club di Claudio Lotito. Opportunità, ma nessuna follia.

Come ci informa Il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe recapitato al giocatore un’offerta che include un contratto biennale con un’opzione per una terza stagione. Da quanto risulta al quotidiano sportivo romano il brasiliano starebbe valutando l’offerta giunta dalla Continassa. Nelle prossime settimane si attende una sua risposta.