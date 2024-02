Verso Napoli-Juventus, Osimhen sfida Vlahovic: dal presente al mercato

Il mercato estivo potrebbe coinvolgere direttamente Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, avversari domenica in Napoli-Juventus

Domenica sera andrà in scena il big match della 27a giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma alle 20:45 al Diego Armando Maradona.

Non sarà un match in chiave scudetto visto l’enorme distacco di entrambe le squadre dall’Inter ma in ottica Europa potrebbe avere un peso specifico non indifferente. Per il Napoli potrebbe essere davvero l’ultima chiamata per rientrare nella corsa Champions, per la Juve invece una chance per consolidare il secondo posto e tenere a distanza il Milan. Sarà la sfida a distanza tra due bomber, Victor Osimhen da una parte, Dusan Vlahovic dall’altra.

Il capocannoniere della scorsa stagione contro il vice di quest’anno, l’unico che sta provando a tenere testa a Lautaro Martinez. Con la tripletta contro il Sassuolo il nigeriano ha toccato quota 11 in campionato, condizionato anche dal lungo periodo di assenza. Il serbo, invece, è a quota 15 e sta segnando con grande regolarità. Nel 2024 è tra i migliori in Europa in termini realizzativi e spesso le vittorie della Juventus sono state determinate proprio dalle sue reti; secondo nella classifica cannonieri solo a Lautaro (23).

Napoli-Juventus, Vlahovic contro Osimhen: la Premier è vigile sui due bomber

Finalizzatore perfetto per la Juventus di Allegri, Vlahovic è tornato ad essere quel bomber letale che aveva stregato tutti durante il periodo di exploit alla Fiorentina.

Non è più ossessionato dal gol e per questo riesce a trovarlo con grande facilità. Nelle ultime 9 partite disputate ha realizzato 10 gol, a conferma di quello status ritrovato e che negli ultimi mesi è ulteriormente aumentato. Con questi numeri sarà difficile tenere lontani gli occhi della Premier League. Club come Arsenal e Manchester United restano in prima fila per il serbo classe 2000 ma in pole resta anche Victor Osimhen, corteggiato a lungo dai Red Devils ma anche dal Chelsea. Il nigeriano ha avuto una flessione rispetto all’anno scorso, dove chiuse da capocannoniere con 26 gol e con la vittoria dello scudetto.

La sua stagione è lo specchio di quella del Napoli, quella di una mancata riconferma. E’ anche vero che, da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa ha collezionato 5 gol in 3 partite (tripletta col Sassuolo e due gol rispettivamente con Cagliari e Barcellona). Quella di domenica al Maradona sarà una sfida tra due bomber che sono tornati a segnare con regolarità e che potrebbero infiammare il mercato estivo. Al momento è più probabile che sia il nigeriano a lasciare la Serie A a fine stagione, visto anche il forte interesse del Paris Saint-Germain.