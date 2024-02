Ha disdetto casa: la sua avventura alla Juventus finisce qua

La sua avventura alla Juventus finisce qua. Un’altra mazzata per la Juventus, un altro momento che fa male a società e tifosi.

Il momento complicato della Juventus si arricchisce di un ulteriore capitolo. Una splendida favola che si è trasformata velocemente in un terribile incubo. Ora anche quell’incubo è terminato. Ma insieme all’incubo è terminata anche la carriera di Paul Pogba.

La richiesta della Procura Antidoping è stata accolta in pieno. Il centrocampista della Juventus è stato squalificato per quattro anni e non occorre un grande sforzo di fantasia ad immaginare come terminata la sua carriera agonistica.

Una fine che probabilmente Pogba sentiva nell’aria e non soltanto, se è vero che già da dieci giorni ha disdetto la sua abitazione a Torino e lasciato il capoluogo piemontese. Da sarà più facile lontano decidere cosa fare della sua vita adesso che il pallone non c’è più.