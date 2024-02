Nuovo mediano Juventus, trovata la formula: Nicolussi Caviglia nello scambio

Calciomercato Juventus, i bianconeri trovano la formula per il nuovo mediano. Giuntoli inserisce Nicolussi Caviglia nella trattativa

In mezzo al campo la prossima stagione la Juve farà qualche innesto. Perché Locatelli non sta dando garanzie e perché qualcuno, anche in vista degli impegni europei, deve per forza di cose arrivare. E Giuntoli un elemento nel mirino a quanto pare ce lo ha messo, e vorrebbe abbassare il prezzo del cartellino inserendo una contropartita tecnica.

Che secondo TuttoSport in edicola questa mattina sarebbe stata trovata in Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista della Juve che Allegri ha mandato in campo in alcune occasioni anche dentro gare importanti che non erano indirizzate, sarebbe quello che il direttore dell’area tecnica dei bianconeri potrebbe finire nell’operazione Ferguson.

Calciomercato Juventus, Nicolussi per Ferguson

L’obiettivo a quanto pare è il centrocampista, e capitano, del Bologna. Un elemento che sta facendo un campionato strepitoso mantenendo un livello di prestazioni davvero altissimo. La Juve ce lo ha nei radar da diverso tempo e per abbassare, si legge questa mattina sul giornale, quelle che sono le richieste economiche del Bologna, vorrebbe inserire appunto il mediano che in questo momento lavora alla Continassa.