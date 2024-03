La Juventus fa di nuovo centro: firma UFFICIALE fino al 2026

Adesso la firma sul contratto è ufficiale, il giocatore sarà bianconero fino al 2026: i dettagli della situazione.

La Juventus ha annunciato con grande soddisfazione il prolungamento del contratto del giovane talento Federico Savio fino al 2026. Savio, terzino classe 2005, è stato una delle luminose stelle della Juventus Primavera, sotto la guida del tecnico Paolo Montero, e ha dimostrato di meritare questa fiducia con le sue prestazioni in campo.

Il giovane difensore è stato anche convocato dalla Juventus Next Gen nell’ultimo match casalingo contro la Lucchese, confermando il suo crescente ruolo all’interno della struttura giovanile del club. La firma del nuovo contratto è un segno di fiducia da parte della Juventus nel talento e nel potenziale di Savio, che si è distinto per le sue abilità difensive e offensive.

Juventus, è ufficiale: Savio ha firmato fino al 2026

In questa stagione, Savio ha fatto registrare 21 presenze in campionato con l’under 19 e una presenza in Coppa Italia Primavera, mostrando costanza e determinazione sul campo. I suoi due gol e un assist sono testimonianza della sua capacità di contribuire non solo alla fase difensiva, ma anche a quella offensiva della squadra. Il prolungamento del contratto di Savio è motivo di grande orgoglio per il giocatore stesso, che ha espresso la sua felicità per questa nuova opportunità di continuare il suo percorso di crescita con la Juventus. “Sono estremamente felice di prolungare il mio contratto con la Juventus. È un onore e un privilegio indossare questa maglia e continuare a rappresentare questo grande club”, ha dichiarato Savio.

