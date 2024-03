Scontro totale Napoli-Juventus: legali al lavoro, pronto il ricorso alla FIFA

Scontro totale Napoli-Juventus, dopo le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis i legali azzurri sono già a lavoro. Ecco quello che sta succedendo

Aurelio De Laurentiis, ieri, ha parlato del Mondiale del Club e della possibile partecipazione della Juventus alla manifestazione che si svolgerà il prossimo anno, organizzata dalla Fifa, e che per la prima volta avrà un format totalmente nuovo, uno di quelli che potrebbero anche arricchire le casse della società.

“Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”. Questo è stato il discorso del presidente del Napoli al ‘Business of Football Summit’, promosso dal Financial Times. E dalle parole, secondo quanto riportato proprio in questi minuti da Radio Kiss Kiss Napoli, si starebbe passando ai fatti. Ma andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Scontro Napoli-Juventus, ricorso di De Laurentiis

I legali del club sono già al lavoro per presentare un ricorso alla FIFA per l’esclusione della Juventus dal Mondiale per Club. Questo è stato detto proprio dalla radio che segue da vicino quelle che sono le dinamiche azzurre, uno scontro totale alla vigilia del match di Serie A in programma al Maradona. Insomma il match già rovente di suo potrebbe esserlo ulteriormente se queste indiscrezioni venissero confermate.

Niente, a De Laurentiis non sta bene che la Juve, due volte in finale negli ultimi anni, e che ha una storia decisamente diversa da quella del Napoli, possa andare alla manifestazione a discapito degli azzurri che mai hanno vinto la Coppa e che mai sono arrivati nemmeno in semifinale nella propria storia. Insomma, scontro totale.