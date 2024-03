Calciomercato Juventus, UFFICIALE: numero dieci con lo sconto

Si tratta di un traguardo molto importante che cambia anche la cifra pattuita tra i due club. Juventus, ecco cosa è successo.

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Reduce dalla vittoria casalinga riportata contro il Frosinone, la compagine di Allegri si presenta al “Maradona” con la volontà di rispondere immediatamente al Milan, vittorioso sul campo della Lazio. Nonostante l’importanza del campo, però, non sono poche le indiscrezioni in casa bianconera che stanno calamitando l’attenzione mediatica.

A cominciare dal futuro di Allegri, ma non solo. In ottica programmazione futura, infatti, si prospettano settimane molto importanti. Una pedina che sicuramente farà parte del progetto futuro della Juventus è Dean Huijsen per il quale, però, trapelano importanti novità. Subentrato nel corso della ripresa della sfida contro il Monza, il difensore in prestito alla Roma ha tagliato il traguardo delle 10 presenze stagionali. Non si tratta di una cifra ininfluente.

Nello scorso gennaio, infatti, Roma e Juventus si erano accordate per il prestito di Huijsen sulla base di un esborso di 650 mila euro che, però, si sarebbe ridotto di 250 mila euro nel caso in cui l’olandese avesse disputato almeno 10 presenze in stagione. Con 9 gettoni all’attivo in campionato e una presenza in Coppa Italia, la soglia è stata raggiunta.