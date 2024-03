Conferma UFFICIALE: tentazione Real, bordata Juventus

Calciomercato Juventus, la conferma è ufficiale: esiste la tentazione Real Madrid. E il richiamo potrebbe essere clamoroso. La situazione

Il richiamo del Real Madrid è vero, è esistente, come confermato dall’agente del giocatore. Un richiamo che come sappiamo potrebbe essere importante, decisivo nello scelte future di un elemento che ormai a suon di ottime prestazioni è diventato un punto fermo della Juventus, uno di quelli su cui si può fare affidamento, uno di quelli che tengono la barra delle prestazioni bella dritta.

Parliamo di Andrea Cambiaso che dopo un anno in prestito al Bologna – la Juve lo ha preso dal Genoa – è tornato alla Continassa. Sta giocando con estrema regolarità agli ordini di Massimiliano Allegri e lo spazio che si è ritagliato se lo è decisamente meritato. Un giocatore duttile e che lascia in campo tutto quello che ha. Ed è forse anche per questo che come confermato dall’agente Giovanni Bia c’è l’interesse del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, su Cambiaso c’è il Real Madrid

Parlando a Numero Diez Bia ha detto questo: “Difficile rispondere in questo momento della stagione, ma so che a loro piace. Ci sono stati interessamenti anche da altre squadre, anche durante la finestra di mercato di gennaio, ma la Juve lo considera incedibile”. La conferma quindi è ufficiale e apre decisamente a degli scenari importanti per il futuro.

Sì, perché sappiamo tutti che dentro la Juventus nessuno è incedibile e davanti ad un’offerta ritenuta congrua da parte della società tutti potrebbero partire. Le casse hanno dei problemi e lo sappiamo (Giuntoli non parla d’altro da diversi mesi a questa parte) e soldi freschi che potrebbero regalare una plusvalenza sono sempre ben accetti. Quindi occhio decisamente a questa opzione.